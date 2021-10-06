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Фабио Капелло заявил, что «Ювентус» выбыл из борьбы за чемпионство

Фабио Капелло заявил, что «Ювентус» выбыл из борьбы за чемпионство
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Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал о борьбе за чемпионство в Италии.

«Для меня «Ювентус» выбыл из борьбы. Они уже слишком далеко от вершины, а впереди их ждут тяжёлые матчи. Они боролись, но одного лишь желания не хватило. А увезти очки из Неаполя, Милана и Рима сложнее, чем раньше. Бонуччи и Кьеллини являются легендами клуба. Если тренер тебя поддерживает, возраст ощущается не так сильно.

Честно говоря, я ожидал, что неаполитанцы возглавят турнирную таблицу. Я говорил это перед началом сезона. Теперь прогнозировать чемпионство легче. Гаттузо молодец, он проделал отличную работу. Спаллетти дал новые импульсы. Результаты работы видны», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

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