Фабио Капелло заявил, что «Ювентус» выбыл из борьбы за чемпионство

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал о борьбе за чемпионство в Италии.

«Для меня «Ювентус» выбыл из борьбы. Они уже слишком далеко от вершины, а впереди их ждут тяжёлые матчи. Они боролись, но одного лишь желания не хватило. А увезти очки из Неаполя, Милана и Рима сложнее, чем раньше. Бонуччи и Кьеллини являются легендами клуба. Если тренер тебя поддерживает, возраст ощущается не так сильно.

Честно говоря, я ожидал, что неаполитанцы возглавят турнирную таблицу. Я говорил это перед началом сезона. Теперь прогнозировать чемпионство легче. Гаттузо молодец, он проделал отличную работу. Спаллетти дал новые импульсы. Результаты работы видны», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.