Мать Мбаппе: мы ведём переговоры о новом контракте с «ПСЖ». Ко мне даже приходил Леонардо

Файза Ламари, мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, рассказала о переговорах с парижанами о новом контракте.
«Сейчас мы ведём переговоры с «ПСЖ», и всё идёт хорошо. В понедельник вечером у меня даже был Леонардо. Придём ли мы к соглашению? Одно можно сказать наверняка: Килиан сделает всё возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Если он недоволен, он может сказать: я ухожу. И он часто нам так говорит. С Килианом всё может измениться в одночасье», — цитирует Ламари L'Équipe со ссылкой на Le Parisien.
Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» не хочет отпускать француза в Мадрид и попытается сделать ему ещё одно предложение. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба.
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