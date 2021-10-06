Фабио Капелло рассказал об ожиданиях от матча между Италией и Испанией

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал о матче между сборными Италии и Испании.



«Я не знаю, будет ли нашим парням тяжелее, чем в полуфинале Евро, но я ожидаю от испанцев неприятностей. Сейчас главное для всей команды — это сохранить смирение и дух победителей. Жертвовать машинами и весельем. С этими ценностями мы выиграли чемпионат Европы. Теперь мы не должны останавливаться на достигнутом. Подтверждение высокого уровня — это всегда трудно», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.



Напомним, сегодня в рамках Лиги наций УЕФА состоится полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча начнётся в 21:45 мск. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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