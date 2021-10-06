Гильерме — об отказе Дзюбы от сборной: это личные вопросы. Он много сделал для команды

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении к тренеру вратарей Виталию Кафанову и прокомментировал отказ Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.

«Читал книгу Кафанова на русском, очень понравилась. Слов нет, чтобы его описать. Он старается, чтобы между вратарями и ним были хорошие отношения. Кафанов — как отец.



Россия — большая страна, все хотят нас видеть. Конечно, удобнее играть в Москве, но это большая страна, болельщики хотят быть рядом, мы должны это принимать.



Что больше удивило — отказ Дзюбы или вызов Глушакова? Это личные вопросы Артёма. Он принял такое решение. Дзюба много сделал для сборной. Сложно говорить про личные решения. Что касается Глушакова, то я не удивлён. Денис живёт хорошим моментом в «Химках». Считаю, что это заслуженно», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.