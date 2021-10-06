Заболотный — о праздновании гола в ворота «Спартака»: величие — громко сказано

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о возвращении в столичную команду.
«Обо мне писали: «Он получил шанс вернуться в ЦСКА в виде награды»? Очень приятно, но возвращение в ЦСКА — это такое минимальное вознаграждение за мой труд. Сейчас я продолжаю работать и не сбавляю темп. Хотел ли подчеркнуть своё величие в праздновании гола? Величие — громко сказано. Я простой игрок, насмотрелся Лиги чемпионов, английского футбола. Это просто импровизация, ничего больше», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня журнал World Soccer опубликовал список из 500 действующих футболистов, которых считает лучшими игроками в мире. В рейтинге оказались 4 россиянина. Один из них — Антон Заболотный. В этом сезоне РПЛ Заболотный за 8 игр в российском первенстве дважды поразил ворота соперников.
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