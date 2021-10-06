Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Зинченко высказался о критике в адрес игрока от украинцев из-за фото с Хабибом

Агент Зинченко высказался о критике в адрес игрока от украинцев из-за фото с Хабибом
Комментарии

Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировал на недовольство украинских болельщиков фотографией футболиста с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!» — сказал Алан Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Украинские болельщики выразили недовольство постом полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Инстаграме». Футболист сборной Украины сфотографировался с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и написал: «И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой». Подписчики из Украины раскритиковали Зинченко в комментариях.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021