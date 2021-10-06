Агент Зинченко высказался о критике в адрес игрока от украинцев из-за фото с Хабибом

Алан Прудников, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировал на недовольство украинских болельщиков фотографией футболиста с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«Не знаю, кто что видит и комментирует на этих фото?! Я увидел двух топовых спортсменов!» — сказал Алан Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Украинские болельщики выразили недовольство постом полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Инстаграме». Футболист сборной Украины сфотографировался с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и написал: «И всё ещё номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой». Подписчики из Украины раскритиковали Зинченко в комментариях.