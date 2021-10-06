Карпин — об отказе Дзюбы: никого уговаривать мы не будем, что непонятного?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.



«Дзюба сказал, что кайфует от футбола, почему он не в сборной? У него спросите. Может, лукавит, но ко мне какие вопросы? Никого уговаривать мы не будем, что непонятного? Если вам что-то кажется, говорите и пишите об этом, мне ничего не кажется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.



Карпин ранее рассказывал, что звонил Дзюбе после включения его в расширенный список. По словам тренера, во время встречи в августе Артём говорил, что готов в любой момент играть за сборную России.



Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.