Карпин — о капитанстве: в сборной есть лидеры. Например, Джикия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие постоянного капитана в национальной команде.

«Капитаны меняются, потому что нет лидера? Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и держать кого-то. Джикия, например. У нас все друг друга держат. Джикия – лидер в раздевалке, подсказе, разговорах.



Агаларов хорош своей подвижностью, настырностью, жаждой борьбы, наверное. Но мы провели полторы тренировки, если это так можно назвать. Сказать, что мастеровитый футболист, пока ещё нельзя, но всё остальное есть. Скорость, желание, но и мастерство определённое.



Чистяков стал более уверенным себе, чем был в «Ростове». Физически был в порядке всегда, говорить, что прибавил технически в таком возрасте – редко кто так прибавляет намного. Но уверенность в силах и в работе с мячом – да», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.