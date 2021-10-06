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Гильерме рассказал о хронической травме

Гильерме рассказал о хронической травме
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Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме в преддверии матча с национальной командой Словакии рассказал о хронической травме.

«Хроническая травма? Мне ведь уже не 20 лет. Такие проблемы есть, но они не отвлекают. Пишут, что я рискую своим здоровьем, но я знаю свой организм – рисковать здоровьем никогда не буду. Операция пока не нужна», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Встреча Россия — Словакия пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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