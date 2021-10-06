Стогниенко прокомментировал отказ клубов РПЛ от проведения тендера по телеправам

Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко прокомментировал решение о передаче прав на трансляцию матчей Российской Премьер-Лиги «Матч ТВ» без тендера.

«Получил некоторое количество вопросов по поводу прав на трансляции РПЛ и тендера (его отсутствия).

Я мало что могу сказать. Клубы решили, их право. Желаю нашим клубам развития, успехов и побед в Еврокубках, а коллегам — яркого ослепительного шоу в эфире и мощных студий», — написал Стогниенко в своём телеграм-канале.

Напомним, в сентябре руководство РПЛ не приняло предложение канала «Матч ТВ», который имел приоритет действующего правообладателя, на комплекс телевизионных прав на четыре сезона на сумму около 4,5 миллиарда рублей в среднем за сезон и решило провести тендер. Однако после этого руководство лиги изменило своё решение и решило продлить контракт с «Матч ТВ».