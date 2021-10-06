Стогниенко прокомментировал отказ клубов РПЛ от проведения тендера по телеправам

Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко прокомментировал решение о передаче прав на трансляцию матчей Российской Премьер-Лиги «Матч ТВ» без тендера.
«Получил некоторое количество вопросов по поводу прав на трансляции РПЛ и тендера (его отсутствия).
Я мало что могу сказать. Клубы решили, их право. Желаю нашим клубам развития, успехов и побед в Еврокубках, а коллегам — яркого ослепительного шоу в эфире и мощных студий», — написал Стогниенко в своём телеграм-канале.
Напомним, в сентябре руководство РПЛ не приняло предложение канала «Матч ТВ», который имел приоритет действующего правообладателя, на комплекс телевизионных прав на четыре сезона на сумму около 4,5 миллиарда рублей в среднем за сезон и решило провести тендер. Однако после этого руководство лиги изменило своё решение и решило продлить контракт с «Матч ТВ».
- 6 октября 2021
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:41
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:25
-
18:15
-
18:03
-
17:52
-
17:51
-
17:29
-
17:27
-
16:50