Инсинье близок к подписанию нового контракта с «Наполи» со снижением зарплаты

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к подписанию нового контракта с неаполитанским клубом, сообщает Football Italia.



Прогресс в переговорах был достигнут на прошлой неделе, когда агент Инсинье встретился с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Текущая зарплата Инсинье составляет € 4,5 млн, и первоначальный план «Наполи» заключался в том, чтобы снизить его зарплату более чем на € 1 млн. Сейчас Лоренцо предложили € 4 млн за сезон плюс бонусы. Ещё одна встреча с футболистом запланирована на конец октября.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.



Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать Инсинье. По данным СМИ, футболистом интересуются «Интер», «Эвертон», «Зенит» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона.