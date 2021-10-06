Глушаков покинул расположение сборной России

Полузащитник сборной России Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.

«После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении. 34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановлении в расположении «Химок», — сообщает пресс-служба сборной России.

Ранее футболист объяснил, почему досрочно покинул тренировку национальной команды 5 октября. «Ни для кого не секрет, что у меня было микроповреждение: пришлось закончить тренировку досрочно. Занимался в общей группе, после чего был свой план. Что за травма? Небольшое повреждение задней поверхности бедра. Да, я ездил на МРТ: мышцы целы, всё чисто», — сказал Глушаков.



5 октября полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков досрочно покинули тренировку сборной России. Встреча пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.