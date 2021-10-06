Червиченко — о критике Зинченко за фото с Хабибом: запредельный идиотизм, но это повсюду

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал недовольство украинских болельщиков фотографией полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с бывшим чемпионом UFC, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«Тут всё понятно: если людям вдалбливают такую систему поведения каждый день со всех ресурсов, что в этом удивительного? Люди зомбированные, надо смотреть на них со снисхождением и жалостью. Конечно, запредельный идиотизм, но это повсюду. Рано или поздно ситуация выправится. Отношусь к этим людям с сочувствием, так как они зомбированные. Вообще не удивляюсь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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