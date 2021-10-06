Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил вызов в сборную России. Он заменит в команде Дениса Глушакова, покинувшего расположение сборной из-за повреждения.
«После того как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной, по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — приводит пресс-служба сборной России слова главного тренера Валерия Карпина.
Встреча со Словакией пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 6 октября 2021
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:41
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:25
-
18:15
-
18:03
-
17:52
-
17:51
-
17:29
-
17:27
-
16:50