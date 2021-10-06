Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов получил вызов в сборную России. Он заменит в команде Дениса Глушакова, покинувшего расположение сборной из-за повреждения.



«После того как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной, по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — приводит пресс-служба сборной России слова главного тренера Валерия Карпина.

Встреча со Словакией пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 мск. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.