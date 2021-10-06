Италия — Испания: Ферран Торрес забил второй гол гостей

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).



На 45-й минуте Ферран Торрес оформил дубль. Микель Оярсабаль от лицевой линии навесил на Торреса, который головой пробил в сетку. За 3 минуты до этого главный судья матча Сергей Карасёв удалил защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Напомним, противостояние обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.