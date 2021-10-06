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Роналду получает больше, чем игроки трёх клубов АПЛ

Роналду получает больше, чем игроки трёх клубов АПЛ
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Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду платят больше, чем целым составам трёх клубов английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.

«Норвич», «Лидс» и «Брентфорд» тратят менее £ 25 млн (€ 29 млн) в год на зарплату игроков. Роналду в одиночку получает в «МЮ» £ 24,9 млн (€ 29,3 млн).

Переход 36-летнего форварда Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. В сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».

Лионель Месси тем временем располагается в рейтинге сразу позади Роналду с € 93,8 млн, а его новые одноклубники по французскому «Пари Сен-Жермен» Неймар (€ 81 млн) и Килиан Мбаппе (€ 36,7 млн) замыкают четвёрку лучших.

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