Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тилеманс: Италия на Евро замучила нас прессингом. Тот матч многому научил

Тилеманс: Италия на Евро замучила нас прессингом. Тот матч многому научил
Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с Францией.

«Что нужно улучшить против Франции? В тот раз судьбу матча решила одна мелочь — угловой. Обидно, потому что мы практически не ошибались и создавали моменты. Завтра мы должны сыграть сильно. Думаю, что судьбу матча вновь решат детали. Матч с Италией на Евро-2020 нас многому научил. Италия замучила нас своим прессингом. В матче с Чехией мы показали, что сделали выводы. Завтра мы снова это покажем», — приводит слова Тилеманса пресс-служба УЕФА.

Матч между Францией и Бельгией состоится 7 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус». В другом полуфинальном матче сборная Испании обыграла Италию (2:1).

Новость по теме
Мартинес: Франция стала сильнее после ЧМ-2018
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021