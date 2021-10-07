Тилеманс: Италия на Евро замучила нас прессингом. Тот матч многому научил

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с Францией.



«Что нужно улучшить против Франции? В тот раз судьбу матча решила одна мелочь — угловой. Обидно, потому что мы практически не ошибались и создавали моменты. Завтра мы должны сыграть сильно. Думаю, что судьбу матча вновь решат детали. Матч с Италией на Евро-2020 нас многому научил. Италия замучила нас своим прессингом. В матче с Чехией мы показали, что сделали выводы. Завтра мы снова это покажем», — приводит слова Тилеманса пресс-служба УЕФА.

Матч между Францией и Бельгией состоится 7 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус». В другом полуфинальном матче сборная Испании обыграла Италию (2:1).