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Мартинес: Франция стала сильнее после ЧМ-2018

Мартинес: Франция стала сильнее после ЧМ-2018
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с Францией.

«Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить. В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир. Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.

Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года. У них на одну позицию как минимум три классных игрока. Поэтому думаю, что Дидье Дешам согласится со мной, что Франция также стала сильнее за эти три года», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Матч между Францией и Бельгией состоится 7 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус». В другом полуфинальном матче сборная Испании обыграла Италию (2:1).

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