Дешам: очень уважаю Мартинеса и его игроков. Нас ждёт красивая игра

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об уровне сборной Бельгии.



«Мы всегда с ними соперничали, потому что они — соседи. Я очень уважаю Роберто Мартинеса и его игроков. Нас ждёт красивая игра между двумя хорошими командами. Игроки любят такие матчи, где присутствуют адреналин и чёткая цель.

Мы сделали всё что могли, чтобы попасть сюда, поехали в Португалию и выиграли 1:0, что позволило нам выйти в финальную часть. Бельгия — одна из лучших, если не самая лучшая европейская сборная за последние годы, даже несмотря на то что Италия также занимает лидирующие позиции как победитель Евро», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Матч 1/2 финала Лиги наций между Францией и Бельгией состоится 7 октября. Встреча пройдёт в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус». В другом полуфинальном матче сборная Испании обыграла Италию (2:1).