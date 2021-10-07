Луис Энрике – о матче с Италией: просто невероятно, как долго они были непобеждёнными

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги встречи полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Италии (2:1).

«Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен. Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.

Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, — против любого соперника и где бы ни проходила игра.

Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.

Не знаю, что будет с Ферраном Торресом. Он получил ушиб в первом тайме, потом ещё один во втором, и мы приняли решение не рисковать. Сегодня все хорошо себя проявили, не только молодые игроки вроде Гави, Пино и Феррана. Маркос Алонсо здорово себя показал. Центральные защитники были на высоте, я всеми остался доволен.

Гол Италии в конце матча? Я бы не сказал, что это ошибка Пау Торреса. К этому голу привела серия ошибок нескольких игроков. Сегодня мы должны были забить больше и не доводить дело до нервной концовки. Мы наиграли на третий гол, но не смогли забить. Нам пришлось напрячься в концовке, но теперь игроки будут понимать, что вопрос о победителе лучше снимать раньше», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.