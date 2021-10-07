Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия под руководством Манчини лишь второй раз пропустила более одного мяча за матч

Италия под руководством Манчини лишь второй раз пропустила более одного мяча за матч
Комментарии

Сборная Италии под руководством 56-летнего местного специалиста Роберто Манчини отметилась необычным статистическим достижением в игре с Испанией в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Как информирует Opta Paolo в «Твиттере», сборная Италии пропустила более одного гола в матче лишь во второй раз под руководством Роберто Манчини. Первое произошло в июне 2018 года в товарищеском матче с Францией (1:3).

Напомним, сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд. На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. Оно датировано 10 сентября 2018 года, когда португальцы обыграли Италию в Лиге наций со счётом 1:0.

Новость по теме
Луис Энрике – о матче с Италией: просто невероятно, как долго они были непобеждёнными
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021