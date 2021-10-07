Италия под руководством Манчини лишь второй раз пропустила более одного мяча за матч

Сборная Италии под руководством 56-летнего местного специалиста Роберто Манчини отметилась необычным статистическим достижением в игре с Испанией в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Как информирует Opta Paolo в «Твиттере», сборная Италии пропустила более одного гола в матче лишь во второй раз под руководством Роберто Манчини. Первое произошло в июне 2018 года в товарищеском матче с Францией (1:3).

Напомним, сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд. На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. Оно датировано 10 сентября 2018 года, когда португальцы обыграли Италию в Лиге наций со счётом 1:0.