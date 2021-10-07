Оярсабаль: теперь Испании нужно устранять ошибки, допущенные в матче с Италией

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль после победы над национальной командой Италии в полуфинале Лиги наций со счётом 2:1 отметил, что его команда заслужила выход в финал.

«Да, мы довольны, но жаль, что нам пришлось попотеть в конце матча. Мы отлично сыграли и заслужили победу. Теперь нужно работать над устранением ошибок, которые мы допустили в концовке», – цитирует Оярсабаля пресс-служба УЕФА.

В составе победителей в полуфинале турнира дубль оформил Ферран Торрес, а за Италию единственный мяч забил Лоренцо Пеллегрини. Отметим, сборная Италии пропустила более одного гола в матче лишь во второй раз под руководством Роберто Манчини. В финале испанцы сыграют с победителями матча Бельгия — Франция.