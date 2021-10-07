Коке – о победе Испании над Италией: исторический вечер

Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Исторический вечер. Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделала её просто незабываемой. Всё, что мы запланировали, сработало, но потрудиться для этого нам пришлось усердно. В первом тайме был грандиозный уровень футбола», – цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

В составе победителей дубль оформил Ферран Торрес, а за Италию единственный мяч забил Лоренцо Пеллегрини. Отметим, сборная Италии пропустила более одного гола в матче лишь во второй раз под руководством Роберто Манчини. В финале испанцы сыграют с победителями матча Бельгия — Франция, который состоится 7 октября в 21.45 мск.