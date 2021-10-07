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Александр Зинченко отреагировал на слова поддержки от Хабиба, опубликовав эмодзи

Александр Зинченко отреагировал на слова поддержки от Хабиба, опубликовав эмодзи
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на слова поддержки со стороны бывшего чемпиона UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Боец разместил их совместное фото в «Инстаграме» и написал: «Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится».

Зинченко в комментарии к посту Хабиба опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов в компании Зинченко посетил матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2). Александр сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона.

Украинские болельщики негативно восприняли фото Александра с Нурмагомедовым и раскритиковали футболиста.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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