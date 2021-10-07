«В груди всё горит, когда говорю такое». Рио Фердинанд назвал лучшего игрока АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком английской Премьер-лиги.
«Мохамед Салах сейчас является лучшим игроком Премьер-лиги. У меня в груди всё горит, когда я говорю подобное об игроке „Ливерпуля“. Его гол в ворота „Манчестер Сити“ был забит, как в FIFA. Я сам делал такое в FIFA. Ты делаешь вид, что будешь бить, а потом резко убираешь мяч под себя. У него прекрасные навыки. Салах забивает голы, помогая „Ливерпулю“ побеждать в Премьер-лиге и Лиге чемпионов», — сказал Фердинанд в своём подкасте.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Мохамед провёл 7 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Видео гола Салаха в матче с «Манчестер Сити»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 7 октября 2021
-
09:48
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:24
-
08:39
-
08:27
-
08:26
-
08:02
-
07:26
-
07:17
-
06:36
-
06:16
-
05:39
-
05:16
-
02:34
-
02:20
-
02:15
-
02:07
-
01:39
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:22
-
00:12
-
00:04
-
00:01
- 6 октября 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:32
-
23:23
-
23:14
-
22:38