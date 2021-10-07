«В груди всё горит, когда говорю такое». Рио Фердинанд назвал лучшего игрока АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком английской Премьер-лиги.

«Мохамед Салах сейчас является лучшим игроком Премьер-лиги. У меня в груди всё горит, когда я говорю подобное об игроке „Ливерпуля“. Его гол в ворота „Манчестер Сити“ был забит, как в FIFA. Я сам делал такое в FIFA. Ты делаешь вид, что будешь бить, а потом резко убираешь мяч под себя. У него прекрасные навыки. Салах забивает голы, помогая „Ливерпулю“ побеждать в Премьер-лиге и Лиге чемпионов», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мохамед провёл 7 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видео гола Салаха в матче с «Манчестер Сити»

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