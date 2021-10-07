Шоу: Роналду улучшил атмосферу в раздевалке, у него непревзойденный менталитет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о влиянии нападающего Криштиану Роналду на атмосферу в раздевалке «красных дьяволов».



«Роналду — звезда огромного масштаба, невероятно находиться в раздевалке вместе с ним, учитывая, чего он достиг за последние годы. Ты видишь, как он себя ведёт, какой он профессионал. Для меня очевидно, почему он является топ-футболистом на протяжении многих лет. У него непревзойденный менталитет. Думаю, он уже помог нашим футболистам в этом плане, улучшив атмосферу в раздевалке», — цитирует Шоу Goal.



Криштиану Роналду провёл четыре матча в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и забил три гола. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место.

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