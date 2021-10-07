Ники Батт: Моуринью каждое утро разговаривал со мной за завтраком

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт, по окончании карьеры возглавлявший академию манкунианцев, рассказал о совместной работе с экс-главным тренером клуба Жозе Моуринью.
«Жозе Моуринью — невероятный персонаж. Когда он пришёл в клуб, я работал с академией. Мне было интересно, как у нас всё сложится. На самом деле, он каждое утро разговаривал со мной за завтраком. Он спрашивал меня о молодых игроках. К нему всегда можно было обратиться, Моуринью был готов помочь.
Да, Жозе — целеустремлённый и эгоистичный человек, но лучшие тренеры всегда именно такие. Он спросил меня, кого из игроков я могу порекомендовать для первой команды. Спросил: «Кто этот Гринвуд?» На тот момент Мэйсону было 15. Моуринью сказал: «Приведи его на нашу тренировку». Я ответил: «Мы не можем этого сделать, он в школе. У нас есть правила и ограничения».
Я стал продвигать кандидатуру Мактоминая, объяснял, что это отличный парень, который понравится тренеру. Скотт играл агрессивно, мог бегать и делать передачи. Жозе взял его в команду, Скотт там и остался. Моуринью общался с игроками команды U19 перед поездкой в Португалию. Он сказал им, чего нужно ожидать. Сказал, что Виктор Линделёф станет большим игроком. Жозе был очень хорош. Для тренера с такими достижениями он очень хорошо относился ко мне», — цитирует Батта The Athletic.
Моуринью работал с «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
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