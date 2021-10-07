Кофрие — о переходе в «Спартак»: им нужен был тот, кто бьётся до конца, и они его нашли
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своей адаптации в команде.
«Я понимаю, что мой трансфер вызывает удивление. «Спартак» — гигант из России. Клуб с большим количеством игроков высокого класса. У команды есть такие великолепные игроки, как тот же Квинси Промес, который оказал мне хороший приём. Есть много ребят, которых я знал ещё до подписания контракта, поэтому я понимал, что адаптация не произойдет в одночасье. Это займет какое-то время, но я готов к этому.
Клуб верит в меня, я подхожу ему как игрок, который не боится выходить на дуэль. Эмблема клуба — гладиатор. Этим всё сказано. Им нужен был парень, который бьётся до конца, и они его нашли», — приводит слова Кофрие SportMagazine.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
11:24
-
11:16
-
11:02
-
10:50
-
10:36
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
09:48
-
09:46
-
09:35
-
09:29
-
09:24
-
08:39
-
08:27
-
08:26
-
08:02
-
07:26
-
07:17
-
06:36
-
06:16
-
05:39
-
05:16
-
02:34
-
02:20
-
02:15
-
02:07
-
01:39
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:22
-
00:12
Партнерский контент