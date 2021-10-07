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Кофрие — о переходе в «Спартак»: им нужен был тот, кто бьётся до конца, и они его нашли

Кофрие — о переходе в «Спартак»: им нужен был тот, кто бьётся до конца, и они его нашли
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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своей адаптации в команде.

«Я понимаю, что мой трансфер вызывает удивление. «Спартак» — гигант из России. Клуб с большим количеством игроков высокого класса. У команды есть такие великолепные игроки, как тот же Квинси Промес, который оказал мне хороший приём. Есть много ребят, которых я знал ещё до подписания контракта, поэтому я понимал, что адаптация не произойдет в одночасье. Это займет какое-то время, но я готов к этому.

Клуб верит в меня, я подхожу ему как игрок, который не боится выходить на дуэль. Эмблема клуба — гладиатор. Этим всё сказано. Им нужен был парень, который бьётся до конца, и они его нашли», — приводит слова Кофрие SportMagazine.

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