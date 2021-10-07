Ивелин Попов ответил на вопрос о конфликте с Валерием Карпиным

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов раскрыл подробности конфликтной ситуации с наставником сборной России Валерием Карпиным во времена работы в «Ростове».
«Не надо верить всему, что писалось в СМИ. Я ни о чем не жалею, это новый вызов для меня. Зачем об этом жалеть? Я как игрок не могу быть до конца прав, когда говорю с тренером. Я футболист, а он мой босс. Я не имел права вообще об этом говорить. Потому и сказал, что не до конца прав.
У меня своя дорога, своя команда. У него – сборная. Мы не пересекаемся, не общаемся. Прошло почти два года. Зачем сейчас об этом говорить? Я всегда болел за сборную России. Хочу, чтобы в державе, где зарабатываю на свой хлеб, была команда, которая будет играть на чемпионате мира. За всю страну. Надеюсь, у всей сборной получится. Не именно у кого-то одного. Я ставлю в приоритет всю команду», — цитирует Попова «РБ-Спорт».
- 7 октября 2021
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