Ивелин Попов ответил на вопрос о конфликте с Валерием Карпиным

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов раскрыл подробности конфликтной ситуации с наставником сборной России Валерием Карпиным во времена работы в «Ростове».



«Не надо верить всему, что писалось в СМИ. Я ни о чем не жалею, это новый вызов для меня. Зачем об этом жалеть? Я как игрок не могу быть до конца прав, когда говорю с тренером. Я футболист, а он мой босс. Я не имел права вообще об этом говорить. Потому и сказал, что не до конца прав.



У меня своя дорога, своя команда. У него – сборная. Мы не пересекаемся, не общаемся. Прошло почти два года. Зачем сейчас об этом говорить? Я всегда болел за сборную России. Хочу, чтобы в державе, где зарабатываю на свой хлеб, была команда, которая будет играть на чемпионате мира. За всю страну. Надеюсь, у всей сборной получится. Не именно у кого-то одного. Я ставлю в приоритет всю команду», — цитирует Попова «РБ-Спорт».