Хавьер Перейра стал новым главным тренером «Леванте»

Хавьер Перейра возглавил испанский «Леванте», сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт, который рассчитан до окончания текущего розыгрыша чемпионата Испании и предусматривает опцию продления ещё на два сезона.



Ранее пресс-служба «Леванте» на официальном сайте объявила о расставании с 54-летним испанским специалистом Пако Лопесом, возглавлявшим клуб с 2018 года. С вышеуказанного периода Пако Лопес успел провести с «Леванте» 147 матчей во всех турнирах.



В текущем сезоне чемпионата Испании «Леванте» имеет 8-матчевую серию без побед, которая началась со старта сезона. Им удалось четырежды сыграть вничью, благодаря чему они занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обходя «Алавес» (3) и «Хетафе» (1).

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