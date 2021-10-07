Хавьер Перейра стал новым главным тренером «Леванте»
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Хавьер Перейра возглавил испанский «Леванте», сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт, который рассчитан до окончания текущего розыгрыша чемпионата Испании и предусматривает опцию продления ещё на два сезона.
Ранее пресс-служба «Леванте» на официальном сайте объявила о расставании с 54-летним испанским специалистом Пако Лопесом, возглавлявшим клуб с 2018 года. С вышеуказанного периода Пако Лопес успел провести с «Леванте» 147 матчей во всех турнирах.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Леванте» имеет 8-матчевую серию без побед, которая началась со старта сезона. Им удалось четырежды сыграть вничью, благодаря чему они занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обходя «Алавес» (3) и «Хетафе» (1).
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