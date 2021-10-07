Футболист «Брайтона» арестован по подозрению в сексуальном насилии

Футболист клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» был арестован вчера, 6 октября, по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Mirror. Имя игрока в интересах следствия не называется, но известно, что ему от 20 до 30 лет.

Игрок был арестован на выходе из ночного клуба, он был доставлен в отделение полиции в наручниках. Под следствием также оказался ещё один человек.

«Двое мужчин были арестованы после того, как женщина обратилась в полицию, сообщив, что стала жертвой сексуального насилия в Брайтоне. Мужчина, которому за 40 лет, и мужчина, которому за 20 лет, были арестованы и остаются под стражей», — говорится в заявлении представителя полиции.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Брайтон» занимает шестое место.

Видеообзор матч «Брайтон» — «Арсенал»

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