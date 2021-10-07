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Кьеза считает, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией

Кьеза считает, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал поражение в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Мы продемонстрировали отличную победную серию, установили мировой рекорд. Рано или поздно это должно было случиться. Поздравляю Испанию с действительно хорошим выступлением, они заслужили эту победу.

Очевидно, что тяжело играть вдесятером, а Испания и в равных составах показывала хороший футбол. Тем не менее в первом тайме у нас было два серьёзных момента, но вместо этого мы пропустили гол, а в конце ещё один, что позволило испанцам чувствовать себя чуть более раскрепощённо.

Я считаю, что арбитр был очень суров с Бонуччи, потому что я никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с решением судьи. Я считаю, что первая жёлтая Бонуччи — это ошибка. Леонардо — капитан команды, он имеет право получить больше информации от арбитра», — цитирует Кьезу Football Italia.

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