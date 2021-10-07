Стало известно имя арестованного футболиста «Брайтона»

Арестованным футболистом клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» оказался 25-летний полузащитник Ив Биссума, сообщает The Sun. Игрок был задержан полицией по подозрению в сексуальном насилии. Арест был произведён вчера, 6 октября. Хавбека доставили в отделение полиции в наручниках.

Фото доступно в «твиттере» The Sun

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Биссума провёл 5 матчей и отметился одной результативной передачей. «Брайтон» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице. Малийский футболист ранее выступал за французский «Лилль». Он перешёл в «Брайтон» в 2018 году, подписав пятилетний контракт.

Видеообзор матч «Брайтон» — «Арсенал»

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