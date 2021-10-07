Гари Линекер: сейчас намного легче забивать голы, нежели в моё время

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил мнение о том, что в современном футболе стало намного проще забивать голы.

«Сейчас намного легче забивать голы. По многим причинам, например, из-за правил игры. В моё время нахождение на линии с защитниками считалось офсайдом, сейчас — нет. Подачи были хуже, мячи были хуже… И, конечно, в моё время жёлтых карточек почти не было. Нужно было трижды сбить нападающего, чтобы получить предупреждение. Сейчас за малейший фол ты можешь быть наказан.

Вот почему Месси может творить чудеса. При Марадоне можно было свободно бить по ногам. Тогда, если ты забивал гол в каждой второй игре, это был хороший показатель, а сейчас лучшие игроки могут забить около гола за игру», — приводит слова Линекера Marca.