«Приятно познакомиться, легенда». Хамес Родригес сфотографировался с Дэвидом Бекхэмом

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес опубликовал фото со знаменитым хавбеком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Снимок был сделан в Дохе (Катар).

«Приятно познакомиться, легенда», — написал Родригес.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Хамеса Родригеса

В сентябре Хамес перешёл из «Эвертона» в катарский «Аль-Райян». Родригес не сыграл ни минуты за ливерпульский клуб в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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