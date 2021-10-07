Врач уронил игрока, пытаясь унести его с поля на носилках. Видео

Во время матча второго дивизиона чемпионата Чили между «Депортес Темуко» и «Универсидад де Консепсьон» (2:2) произошёл забавный случай. Врач, оказывавший помощь одному из игроков, уронил носилки, а затем и сам упал на них во время второй попытки унести игрока с поля.

25-летний полузащитник Кевин Медель получил травму менее чем за 20 минут до конца матча. Медики поспешили на поле, чтобы оказать помощь игроку, так как бывшая звезда сборной Чили до 17 лет не могла идти самостоятельно. После нескольких неудачных попыток футболисты окружили врача и начали с ним спорить. Работник медицинского персонала явно испытывал трудности с носилками, поэтому один из игроков в конце концов не выдержал, схватил их и помог вынести Меделя за пределы поля.