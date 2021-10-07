Лингард: я был расстроен из-за того, что пропустил Евро. Но это даёт ещё больше мотивации

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился эмоциями от того, что он пропустил чемпионат Европы – 2020.



«Я был расстроен из-за того, что пропустил Евро, но я поддерживал ребят. Конечно, то, что я пропустил турнир, даёт ещё больше мотивации для того, чтобы участвовать в самых крупных соревнованиях и самых важных матчах. Учитывая, в каком положении я был в определенный момент, не очень часто играл и не попадал в сборную, мое возвращение показывает, чего можно добиться, если упорно трудиться и верить в себя», — цитирует Лингарда Sky Sports.



Ранее появилась информация, что переговоры о продлении действующего соглашения между «Манчестер Юнайтед» и английским полузащитником Джесси Лингардом зашли в тупик. Лингард хочет больше играть, чтобы попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.