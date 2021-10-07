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«Не понимаю, чем возмущаются итальянцы». Арбитр Федотов – о работе Карасёва в Лиге наций

«Не понимаю, чем возмущаются итальянцы». Арбитр Федотов – о работе Карасёва в Лиге наций
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе Сергея Карасёва в полуфинальном матче Лиги наций, в котором сборная Италии уступила национальной команде Испании (1:2).

«Удаление Бонуччи в матче с Испанией было по делу. В эпизоде с первой карточкой я не считаю, что был фол – испанец упал сам. Но вести себя, как Бонуччи, нельзя – поэтому он и получил предупреждение. А по второй карточке вопросов у меня нет: рука согнута в локте, был фол – эта жёлтая вообще близка к красной, просто не хватило амплитуды.

Не понимаю, чем возмущаются итальянцы. Не покажи он жёлтую, то дальше нарушения правил пришлось бы трактовать также, началась бы бойня. И возмущались бы уже испанцы. Так что вопросов по второй желтой нет.

В целом же Карасёв управлял игрой, трактовал единоборства одинаково. Здесь вопросов к нему тоже быть не может, отсудил хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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