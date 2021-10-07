Болельщики вычислили договорной матч, о котором сообщил Калиниченко

Вчера, 6 сентября, Максим Калиниченко в своём телеграм-канале рассказал о договорном матче, в котором принял участие. Болельщики нашли игру, подходящую под это описание.

По словам футболиста, его команда пропустила гол в середине второго тайма, через несколько минут после этого сам полузащитник сравнял счёт, а на последних минутах его команда реализовала пенальти и победила 2:1. В чемпионате Украины сезона-1998/1999 «Днепр» принимал «Николаев» и, согласно протоколу, события развивались в этой встрече именно так, как описывал полузащитник.

«Днепр» в том матче пропустил на 70-й минуте, через три минуты Калиниченко сравнял счёт, а в концовке случился пенальти, который реализовал Олег Шелаев (в будущем 412 матчей в чемпионате Украины, четвертьфиналист ЧМ-2006 вместе с Калиниченко).

Чемпионом в том сезоне стало киевское «Динамо», а лучшим бомбардиром с 18 голами – 22-летний Андрей Шевченко. Тогда же он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и уехал в «Милан». 21-летний Калиниченко отыграл ещё сезон и перебрался в московский «Спартак».