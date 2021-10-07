«Я не ошибся». France Football анонсировал новый выпуск журнала с Месси

Французский журнал France Football анонсировал новый выпуск журнала, главным героем которого стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На обложке аргентинец изображён в костюме парижского клуба.

«Я не ошибся», — гласит цитата форварда на обложке.

Напомним, летом шестикратный обладатель «Золотого мяча» сменил клубную прописку, перейдя из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента во французский «ПСЖ». За новый клуб он принял участие уже в четырёх матчах, отметившись в них одним голом. Дебютный мяч аргентинец отправил в ворота английского «Манчестер Сити» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. В той встрече французская команда одержала победу со счётом 2:0, а этот гол был признан самым красивым в туре.