Стала известна дата жеребьёвки отборочного этапа Евро-2024

Жеребьёвка отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте, сообщает пресс-служба УЕФА. По итогам жеребьевки 54 национальные команды будут распределены по группам, в которых будет вестись борьба за 23 вакантных места на Евро.
Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года. В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.
Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На проведение турнира также претендовала Турция.
Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Отметим, в 1988 году в Германии уже проходил чемпионат Европы. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.
- 7 октября 2021
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