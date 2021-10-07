Ивуарийский тренер «Ахмата» Яя Туре может стать главным тренером румынского клуба «Сепси», сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в «Твиттере». По информации источника, специалист сам предложил свои услуги, чтобы получить работу в команде высшего румынского дивизиона.



Ранее Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера будет определять наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.



Последним клубом в игровой карьере ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. Ранее Туре сообщал, что ему хотелось бы стать тренером «Барселоны», за которую выступал с 2007 по 2010 год.