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Фанаты избили депутата Киевского горсовета после матча «Динамо» — «Шахтёр»

Фанаты избили депутата Киевского горсовета после матча «Динамо» — «Шахтёр»
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После матча 10-го тура чемпионата Украина между «Динамо» и «Шахтёром» (0:0) на НСК «Олимпийский» избили депутата Киевского горсовета от ОПЗЖ Михаила Наконечного, сообщает «Страна.ua».

По информации МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали. Наконечного направили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать побои. Это преступление пока не раскрыто.

Напомним, с мая 2020 года НСК «Олимпийский» в Киеве является основной ареной «Шахтёра».

Киевское «Динамо» в 10 матчах набрало 26 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2021/2022. Донецкий «Шахтёр» (23) — на 2-м месте. Действующий чемпион страны — киевское «Динамо».

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