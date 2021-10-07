Шакири: я хотел поскорее покинуть «Ливерпуль», но клуб меня не отпустил

Полузащитник «Лиона» и сборной Швейцарии Шердан Шакири рассказал о том, что он мог покинуть английский «Ливерпуль» раньше лета 2021-го, однако клуб не стал его отпускать.

«Я хотел поскорее покинуть «Ливерпуль». Но мне не разрешили, клуб меня не отпустил. Для меня важно то, что я ушёл. Также были предложения из Испании и Италии.

Нельзя говорить, что я потерял год, Юрген Клопп нашёл для меня новый вызов. Я общался с ним по телефону перед этим. Когда время пришло, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем, у нас были очень хорошие отношения. Но я нуждался в новом вызове, это нормально в футболе», — приводит слова Шакири Watson.