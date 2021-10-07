Ветеран «Локомотива» Коротков выписан из больницы. Он имел 75% поражения лёгких

Бывший советский футболист Владимир Коротков, являющийся управляющим делами команды «Локомотив», выписан из больницы и вернулся домой, сообщает пресс-служба железнодорожников.



В сентябре заслуженный ветеран и сотрудник клуба попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусным заболеванием. Клуб оказывает всестороннюю поддержку и следит за состоянием здоровья. Ветерана лечили в реанимации больницы в Коммунарке.



В 90-е Коротков был правой рукой Юрия Сёмина, когда тот тренировал команду. В разные годы, будучи футболистом, Коротков выступал за «Локомотив», «Шинник» и ногинский «Труд». В «Локомотиве» он сменил различные должности — был помощником тренера, тренером молодёжной команды и помощником президента клуба.

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