Ветеран «Локомотива» Коротков выписан из больницы. Он имел 75% поражения лёгких
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Бывший советский футболист Владимир Коротков, являющийся управляющим делами команды «Локомотив», выписан из больницы и вернулся домой, сообщает пресс-служба железнодорожников.
В сентябре заслуженный ветеран и сотрудник клуба попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусным заболеванием. Клуб оказывает всестороннюю поддержку и следит за состоянием здоровья. Ветерана лечили в реанимации больницы в Коммунарке.
В 90-е Коротков был правой рукой Юрия Сёмина, когда тот тренировал команду. В разные годы, будучи футболистом, Коротков выступал за «Локомотив», «Шинник» и ногинский «Труд». В «Локомотиве» он сменил различные должности — был помощником тренера, тренером молодёжной команды и помощником президента клуба.
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