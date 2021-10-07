Ф. Каннаваро: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Когда выигрывал я, Месси и Роналду не было

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о шансах полузащитника «Челси» Жоржиньо стать обладателем «Золотого мяча».



«Из-за титулов он это заслужил, но будет непросто. Когда я выиграл приз, Месси и Роналду не было», – цитирует Каннаваро AS.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах «Челси» и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.



Ранее легендарный итальянский экс-футболист Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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