КДК дал комментарий по поводу избитого болельщика «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС исследовал рапорт после игры «Ахмат» — «Спартак» (0:1), во время которой произошёл инцидент с болельщиками красно-белых.
Ранее сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном. Позже стало известно, что один из болельщиков был арестован на 10 суток.
«Мы исследовали рапорт, который был представлен делегатом матча. Было написано, что болельщик «Спартака» привлечён судом к отвественности по кодексу об административных нарушениях по статье 20.1. Здесь отсутствовал факт дисциплинарного нарушения», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.
- 7 октября 2021
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:12
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
14:56
-
14:51
-
14:42
-
14:28
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
13:07
-
13:07
-
13:01
-
12:32
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
11:59
-
11:55
-
11:54
-
11:34