Бельгия — Франция: время начала второго полуфинального матча Лиги наций

Сегодня, 7 октября, в рамках Лиги наций УЕФА состоится полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции. Встреча начнётся в 21:45 мск. Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Италии (Турин). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Бельгия заняла 1-е место в группе 2 Лиги А. Подопечные Роберто Мартинеса набрали 15 очков в 6 играх. Сборная Франции под руководством Дидье Дешама заняла 1-е место в своей группе, набрав 16 очков в 6 матчах.
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему будут помогать ассистенты Ян Зайдель и Эдуард Байтингер. Резервный судья матча — Харм Осмерс.
Вчера, 6 октября, состоялся первый полуфинальный матч турнира. В нём сборная Испании в большинстве обыграла национальную команду Италии.
- 7 октября 2021
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