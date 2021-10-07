Куадрадо призвал Погба, приехавшего в Турин, «остаться дома»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо отреагировал на новую запись в «инстаграме» полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Француз в составе национальной команды прилетел в Турин (Италия) на полуфинальный матч Лиги наций со сборной Бельгии.

Куадрадо призвал Погба «остаться дома», а не возвращаться в Манчестер.

«Дорогой друг, оставайся дома», — написал колумбийский футболист в комментариях.

Ранее агент француза Мино Райола не исключил, что Погба вернётся в «Ювентус». Летом 2022 года у полузащитника истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». Будущее Поля пока остаётся неизвестным.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн.