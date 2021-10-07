Мостовой: случаи Гильерме и Азмуна — совершенно разные

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном. Футболист был удалён в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2), но избежал дополнительной дисквалификации. Ранее голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме за удаление в матче 9-го тура с «Химками» (0:0) дисквалифицировали на два матча.

«Случаи Гильерме и Азмуна непохожи. В момент, когда Азмун тянулся за мячом, я сказал, что там ничего не было. Жёлтую можно было показать, но он играл в мяч. Азмун не хотел нанести травму. Да, случайно задел, но он же не хотел прыгнуть ногами, коснулся мяча. Да, опасный стык, но Азмун тянулся за мячом. А Гильерме мог выбить другой частью тела, но не попал и ударил ногой. Совершенно разные случаи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.